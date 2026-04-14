03:55, 14 апреля 2026Россия

Названы регионы с нерабочим днем 21 апреля

Подольская: 21 апреля объявлено выходным днем в шести регионах России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россиянам перечислили регионы страны, где на православный праздник поминовения усопших Радоницу, которая отмечается в этом году 21 апреля, объявлен выходной. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Нерабочим 21 апреля будет в Краснодарском и Ставропольском краях, в Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также в Кабардино-Балкарской и Адыгейской республиках.

Подольская отметила, что решение властей вводить нерабочие дни по религиозным поводам помогает не только повысить лояльность сотрудников, но и снизить напряженность среди населения.

