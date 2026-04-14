07:00, 14 апреля 2026Забота о себе

Не достигающим оргазма женщинам указали на главную ошибку

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко заявила, что женщины, которые не могут достичь оргазма, совершают одну главную ошибку. На нее специалистка указала в своем Telegram-канале.

Василенко назвала главной ошибкой таких женщин то, что они перекладывают ответственность за свой оргазм на партнера. «Я знаю много женщин, которые ждут, что мужчина все сделает за них. Они ждут, что в следующий раз будет оргазм, ну, может быть, через недельку», — пояснила сексолог.

По словам Василенко, на самом деле только женщина ответственна за собственный оргазм. Она должна направлять партнера в постели, рассказать ему об эрогенных зонах и попросить о подходящем ей виде стимуляции. Если мужчина действительно заинтересован в том, чтобы доставить женщине удовольствие, то со временем оргазм точно наступит, заключила специалистка.

Ранее андролог Владимир Беспрозванный предупредил мужчин, что аденома простаты может привести к опасным последствиям. Он заявил, что из-за этого заболевания зачастую возникает эректильная дисфункция.

