08:18, 14 апреля 2026

Неизвестный утопил самокаты в российском городе

В Сочи неизвестный утопил 12 электросамокатов в реке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В Сочи неизвестный утопил более десятка электросамокатов в реке Сочинка. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент зафиксировали на камеры видеонаблюдения рядом с остановкой общественного транспорта на улице Конституции СССР в Центральном районе российского города. Нарушитель сбросил технику из сервиса проката с набережной в реку.

Сотрудники полиции достали из воды 12 самокатов. Большая часть устройств были серьезно повреждены и вышли из строя. Ущерб компаниям-владельцам может составить несколько сотен тысяч рублей.

Полиция устанавливает личность преступника. Ему грозит наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества — значительный штраф, обязательные работы или лишение свободы.

Ранее сообщалось, что кикшеринговые сервисы вновь стали доступны для москвичей после приостановки работы из-за непогоды.

