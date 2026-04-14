Николь Кидман решила стать доулой смерти

Актриса Николь Кидман сообщила, что учится на доулу смерти после ухода матери

Голливудская актриса Николь Кидман планирует стать доулой смерти — специалистом, который помогает пережить горе неизлечимо больным людям и их родным. Об этом пишет Daily Mail.

Доулы работают с людьми в терминальной стадии заболевания и помогают им справиться со страхом и другими переживаниями. Кидман подтвердила, что уже проходит соответствующее обучение.

Актриса уточнила, что идея попробовать себя в роли доулы возникла у нее после смерти ее матери в 2024 году. Как отмечает издание, подобный опыт имеет оскароносная кинематографистка Хлоя Чжао, которая сняла картины «‎Земля кочевников» и «‎Хамнет».

Ранее стало известно о разводе Николь Кидман с супругом, музыкантом Китом Урбаном, после 19 лет брака. По словам инсайдеров, решение о расставании принял музыкант, а его супруга не хотела этого и «пыталась спасти брак». Позже появились слухи о том, что артист якобы уже успел вступить в отношения с молодой коллегой.