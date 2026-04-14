09:33, 14 апреля 2026

Одна страна Европы побила рекорды по спросу среди россиян на майских

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Одна страна Европы побила рекорды по спросу среди россиян на майских праздниках — таким государством стала Италия. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

Направление показало рост спроса до трех раз. Так, туроператор «Русский экспресс» зафиксировал увеличение числа продаж на 213 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, 1,7 процента бронирований на майских приходятся на Италию. Отмечается, что средний чек поездки достиг 400 тысяч рублей.

Туристический холдинг PAC Group отмечает, что страна входит в топ-5 самых популярных направлений мая. «Основной формат отдыха на майские праздники — это экскурсионные и сити-туры, индивидуальные туры с посещением Рима, Милана, Венеции и Флоренции, а также комбинированные маршруты по городам Италии и туры с посещением Италии и других стран», — отмечают в PAC Group. В Интуристе, в свою очередь, подчеркнули, что ежегодный прирост интереса к направлению в постковидные годы составляет около 20 процентов.

Одной из главных причин такого спроса туроператоры называют стабильный курс рубля, а также возможность получить визу. Однако получить визу в апреле для поездки в мае уже не получится, в Москве ближайшая открытая для подачи дата — 9 мая.

Ранее в АТОР назвали самые популярные страны для оформления шенгенских виз. В список вошли Италия, Франция и Испания. При этом сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся.

