Пассажир потерял десятки тысяч рублей и лишился отпуска по вине авиакомпании

Авиакомпания отказала заболевшему пассажиру в возврате денег и нарвалась на иск

Пассажир потерял десятки тысяч рублей и лишился отпуска по вине авиакомпании — заболевшему мужчине отказали в возврате денег за «сгоревший» билет. Подробностями истории делится Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что авиаперевозчик перенес вылет на двое суток, а в назначенный день клиент заболел. Он успел за несколько часов до окончания регистрации обратиться в поддержку агрегатора, аннулировать билет и запросить возврат. Сообщается, что мужчина даже предоставил больничный.

Тем не менее ему пришел отказ. Авиакомпания заявила, что «места были сняты после вылета первого рейса». Таким образом она нарвалась на иск. «В итоге потерял 68 тысяч рублей, лишился отпуска и нервы потратил», — пожаловался пассажир. Отмечается, что по закону клиент имеет право на вынужденный возврат средств в случае болезни и уведомления до окончания регистрации. Известно, что пострадавший решил добиваться выплаты через суд.

