Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 14 апреля 2026Путешествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

Daily Mail: В камбузе самолета American Airlines вспыхнул пожар на рейсе в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Во время рейса в США в камбузе пассажирского самолета авиакомпании American Airlines вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 13 апреля во время перелета из международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в Майами. Через 75 минут после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку по пути следования из-за возгорания в кухонной зоне.

Борт перенаправили в Тусон, штат Аризона. Уточняется, что лайнер благополучно приземлился. На аэродроме его встретили сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет.

Ранее пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов. Это произошло на борту Airbus A319 в Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok