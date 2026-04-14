Перечислены готовые выйти из НАТО страны

Политолог Оленченко предположил, что Испания может выйти из НАТО

Политолог-международник Владимир Оленченко перечислил страны, которые могут покинуть НАТО вслед за США. Своим мнением он поделился с Life.ru.

Эксперт напомнил, что к референдуму о выходе из Североатлантического альянса уже готовится Словения. Он предположил, что покинуть военно-политический блок может и Испания, которая рассорилась с Соединенными Штатами и Израилем.

«На месте главы испанского правительства Педро Санчеса я бы провел референдум и спросил, нужно ли нам НАТО в таком виде? Думаю, испанцы бы охотно откликнулись на это», — сказал политолог.

Страны Западной и Северной Европы Оленченко сразу исключил из списка претендентов. «Из [лидеров стран] Восточной Европы пытался высказываться нынешний польский президент Кароль Навроцкий. Насколько это серьезно — посмотрим», — продолжил эксперт, уточнив, что позиция Варшавы будет во многом зависеть от действий американского лидера Дональда Трампа.

В заключение эксперт отметил, что, несмотря на предпосылки, сказать, кто точно решится выйти из альянса, пока трудно. Однако, указал он, реальный прогресс можно наблюдать не в Западной, а в Восточной Европе.

Ранее Трамп заявил, что США необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО после того, как организация не поддержала Вашингтон в операции против Ирана.