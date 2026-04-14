11:40, 14 апреля 2026Авто

Перечислены признаки скорого отказа тормозной системы

«Известия»: Эксперты назвали пять признаков износа тормозной системы
Марина Аверкина

Фото: peoplecreations / Designed by freepik

Какие признаки говорят о вероятности скорого отказа тормозной системы, «Известиям» рассказали специалисты компании «СберЛизинг».

Среди самых заметных неисправностей эксперты выделили посторонние звуки, например скрежет металла в момент торможения. Кроме того, на износ указывает увеличение тормозного пути и изменение жесткости педали (излишняя податливость или, напротив, чрезмерная тугость). Также сигналом будет тряска при нажатии на тормоз, связанная с искривлением поверхности тормозных дисков.

Специалисты напомнили, что езда на автомобиле с подобными проблемами критически влияет на эффективность торможения, а в критической ситуации это может привести к аварии. Отказ от срочного ремонта в итоге добавит финансовых проблем: замена дешевых расходников в итоге оборачивается покупкой дорогостоящих дисков.

На скорость разрушения узлов в первую очередь влияет манера управления машиной. Агрессивные ускорения, экстренные остановки и долгое движение в заторах создают чрезмерную нагрузку на систему. Не меньшее значение имеют качество деталей и регулярность технических осмотров.

Чтобы продлить безопасную работу тормозной системы, эксперты посоветовали размеренный стиль вождения, прогнозировать развитие ситуации на дороге и обходиться без рывков. Не стоит игнорировать плановую диагностику и использовать только проверенные комплектующие.

Ранее стало известно, что Минпромторг выступил с инициативой ограничить ввоз в Россию автомобильных шин, в составе которых зафиксировано превышение концентрации полициклических ароматических углеводородов. Эти вещества признаны канцерогенными.

