Названы последствия ужесточения требований к составу импортных шин

Арабаджи: Россиянам придется заменить канцерогенные шины восстановленными

В Министерстве промышленности и торговли РФ выступили с инициативой ограничить ввоз на территорию страны автомобильных шин, в составе которых зафиксировано превышение концентрации полициклических ароматических углеводородов. Эти вещества признаны канцерогенными. По приблизительным подсчетам, мера может затронуть около трети наиболее доступных зарубежных моделей шин. Как это отразится на ценах покрышек в России, НСН рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Эксперт считает, что подобный запрет приведет к тому, что автомобилистам неизбежно придется больше тратить на шины или приобретать восстановленные. При этом дефицита не будет. «Если этот запрет будет принят, то на место дешевых придут дорогие шины, которые не содержат эти элементы. Либо шины, которые в России производится, поскольку они тоже не содержат эти элементы», — заявила она. Арабаджи отметила, что похожие требования уже действуют в ряде стран.

В свою очередь вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отметил ограниченные возможности российских производителей по насыщению спроса в полном объеме, особенно в сегменте диаметров от 20 дюймов и выше. «Думаю, бренды не уйдут, сделают концентрацию меньше, добавят туда другой канцероген. Завтра изменится законодательство — перейдут на другое производство, задним числом же его никто не будет менять», — подчеркнул эксперт гибкость производителей из азиатского региона.

Они, по его наблюдениям, оперативно подстраиваются под актуальное законодательство Таможенного союза.

