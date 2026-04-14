Продажи машин ушедшего бренда в России резко подскочили

Аналитик Целиков: Продажи Kia в России выросли на 90 %

За первые три месяца 2026 года российские дилеры поставили на учет 2035 новых машин марки Kia. Это на 90 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда продажи составили 1071 автомобиль. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в Telegram-канале.

Почти половину спроса обеспечил компактный кроссовер Kia Seltos, который был реализован в количестве 971 единицы. Это в 3,5 раза превышает прошлогодний результат. Подавляющее большинство автомобилей Seltos (94 процента) попало в Россию из Китая.

Вторую строчку по популярности занял среднеразмерный кроссовер Kia Sportage. За отчетный период на учет встали 442 таких автомобиля. Больше половины из них (56 процентов) привезли из Казахстана, где налажена сборка. Оставшийся объем распределился между поставками из Китая (33 процента), Южной Кореи (8 процентов) и Словакии (3 процента).

Среди других Kia у россиян популярны модели K5 (186 единиц), K3 (133), KX1 (85), Carnival (77) и Sorento (77). В общей сложности доля машин южнокорейского бренда, ввезенных из Китая, превысила 60 процентов от всего объема реализации в России, отметил эксперт.

Ранее аналитик сообщил, что за первые три месяца 2026 года дилерские центры реализовали всего 3265 машин под маркой Chery. Годом ранее за этот же период покупатели приобрели 25 757 автомобилей. Таким образом, объем продаж сократился в восемь раз.