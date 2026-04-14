Противостояние США и Ирана сказалось на цене биткоина

Bloomberg: Биткоин подорожал на 5 % из-за изменившихся настроений инвесторов

Утром 14 апреля биткоин подорожал почти на пять процентов. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стал растущий интерес к рисковым активам со стороны инвесторов, понадеявшихся, что США все-таки смогут заключить сделку с Ираном. По данным биржи Binance на 8:01 по московскому времени, стоимость этой криптовалюты выросла на 4,91 процента, до 74 359,1 доллара. Как отметило агентство, в какой-то момент биткоин подорожал до самого высокого уровня с 17 марта.

Отмечается, что цена криптовалюты пошла вверх на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Иран попросил о возобновлении мирных переговоров, несмотря на военно-морскую блокаду Ормузского пролива.

По словам аналитика IG Markets Тони Сикамора, биткоин ведет себя как классический рисковый актив.

В начале апреля экономист Алексей Мокров призвал россиян с осторожностью инвестировать в криптовалюты, так как это сопряжено с огромным количеством рисков. И речь идет не о цифровой природе данного инструмента, а о том, что наивность начинающего инвестора может стоить ему очень дорого. Криптовалюта — это высокорисковый актив, с которым никто не даст никаких гарантий.