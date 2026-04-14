Sohu: Путин показал миру сильную позицию РФ по Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин продемонстрировал миру позицию своей страны в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sohu.

В публикации говорится, что в стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Путин, по мнению автора текста, показал всему миру сильную позицию РФ в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Издание подчеркивает, что Путин показал, что Россия не намерена бездействовать в условиях усиления давления со стороны США и Израиля и будет отстаивать свои интересы.

