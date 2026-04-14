Пьяный украинец нашел взрывчатку и пошел уничтожать наблюдательный пост под Херсоном

В Ростове-на-Дону суд дал 12 лет украинцу, пытавшемуся подорвать пост ВС РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам заключения украинца Андрея Гулая, который пытался взорвать наблюдательный пост в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, с 1 июня по 31 августа 2023 года в селе Васильевка Херсонской области мужчина нашел взрывное устройство и принес его к себе домой. Вечером 1 декабря 2025-го он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить теракт. Гулай взял взрывчатку и пошел с ней к тыловому наблюдательному посту, чтобы подорвать и расправиться с российскими военными. Мужчину задержали на подходе.

Первые три года мужчина будет отбывать срок в тюрьме, оставшийся — в колонии строгого режима.

