17:39, 14 апреля 2026

Пьяный украинец нашел взрывчатку и пошел уничтожать наблюдательный пост под Херсоном

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам заключения украинца Андрея Гулая, который пытался взорвать наблюдательный пост в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, с 1 июня по 31 августа 2023 года в селе Васильевка Херсонской области мужчина нашел взрывное устройство и принес его к себе домой. Вечером 1 декабря 2025-го он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить теракт. Гулай взял взрывчатку и пошел с ней к тыловому наблюдательному посту, чтобы подорвать и расправиться с российскими военными. Мужчину задержали на подходе.

Первые три года мужчина будет отбывать срок в тюрьме, оставшийся — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на экс-замминистра финансов России Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) составили протокол о дискредитации армии.

    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    Российского актера приговорили к восьми годам колонии

    В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

    На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

    Трамп пришел в ярость из-за слов европейского политика

    МВФ резко повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году

    Москвичам пообещали потепление

    Российский дипломат дал совет Кае Каллас

    Пьяный украинец нашел взрывчатку и пошел уничтожать наблюдательный пост под Херсоном

    В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

    Все новости
