Раскрыта цель ударов по Одесской области

RusVesna: Беспилотники ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области

Беспилотники в ходе ночной атаки ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Ночью "Герани" ударили по портовой инфраструктуре Одесской области», — сказано в публикации. Удары пришлись по объектам в городе Измаиле.

Сообщается о повреждении портового оборудования, уничтожении одного из зданий, а также нескольких автомобилей и автобусов. Также известно о повреждении судна, стоявшего в порту под флагом Панамы.

11 апреля военкор Юрий Котенок сообщил, что беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Он добавил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.