Бывший СССР
10:03, 14 апреля 2026

Раскрыта цель ударов по Одесской области

RusVesna: Беспилотники ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Беспилотники в ходе ночной атаки ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Ночью "Герани" ударили по портовой инфраструктуре Одесской области», — сказано в публикации. Удары пришлись по объектам в городе Измаиле.

Сообщается о повреждении портового оборудования, уничтожении одного из зданий, а также нескольких автомобилей и автобусов. Также известно о повреждении судна, стоявшего в порту под флагом Панамы.

11 апреля военкор Юрий Котенок сообщил, что беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Он добавил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Мощное землетрясение произошло в США

    Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

    Бритни Спирс смутила фанатов видео в прозрачном боди на фоне новостей о рехабе

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Все новости
