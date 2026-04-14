Более 29 тыс. мирных жителей стали жертвами украинских бойцов

За время конфликта более 29 тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами украинских бойцов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, среди пострадавших 1168 детей. По всем известным фактам преступлений возбуждены уголовные дела. К настоящему моменту следователи завершили расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц. Среди обвиняемых не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наемники из других стран.

Более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) осудят ирландского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против России.