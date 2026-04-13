Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ

В ДНР осудят воевавшего против России ирландского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) осудят ирландского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 31-летний Риса Бирн прибыл на территорию Украины и в качестве наемника вступил в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку, а также был обеспечен необходимым вооружением и снаряжением. После этого до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За эти действия он получил вознаграждение в размере более двух миллионов рублей.

Бирн объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

