Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
14:28, 13 апреля 2026

Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ

В ДНР осудят воевавшего против России ирландского наемника ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Донецкой народной республике (ДНР) осудят ирландского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 31-летний Риса Бирн прибыл на территорию Украины и в качестве наемника вступил в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку, а также был обеспечен необходимым вооружением и снаряжением. После этого до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За эти действия он получил вознаграждение в размере более двух миллионов рублей.

Бирн объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что воевавшего с мирным населением шведского наемника объявили в международный розыск.

