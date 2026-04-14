Раскрыты роли задержанных украинских агентов в подготовке теракта против силовика

ФСБ раскрыла роли задержанных за подготовку теракта против силовика агентов СБУ

У каждого из задержанных за подготовку теракта против высокопоставленного российского силовика агентов была своя роль. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, гражданин Украины 1980 года рождения, ранее служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), изъял из схрона компоненты и собрал взрывное устройство с поражающими элементами. Он разместил его в багажнике электроскутера, доставленного к бизнес-центру для дистанционного подрыва.

Его сообщник — гражданин Молдовы 1991 года рождения — арендовал машину и наладил в ней онлайн-трансляцию для передачи кураторам в режиме реального времени последствий подрыва. Гражданин России 2009 года рождения вел съемку местности, благодаря чему противник определил место парковки скутера с бомбой.

Служба безопасности Украины планировала дистанционно совершить взрыв при посещении высокопоставленным российским силовиком бизнес-центра.

14 апреля стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика.