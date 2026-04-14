19:25, 14 апреля 2026

Жителей нескольких регионов России предупредили о заморозках

Синоптик Тишковец: В Центральной России похолодает на 7-9 градусов ниже нормы
Виктория Клабукова

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Центральной России грядут заморозки. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ненастная погода установится в центральных регионах страны на следующей неделе. По прогнозам синоптика, через неделю туда придут осадки, а столбики термометров опустятся на 7-9 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до нуля с вероятностью легких заморозков до минус 1 градуса. Заморозки могут добраться вплоть до Черноземья, обращает внимание Тишковец. Максимальная температура в течение дня составит до плюс 6 градусов.

Снегопад будет небольшим и пройдет лишь местами. Дождь будет перемежаться мокрым снегом. В результате даже может образоваться временный снежный покров высотой менее сантиметра.

Ранее гидролог спрогнозировала, когда завершится половодье в России. Если в европейской части страны ситуация с паводками уже стабилизируется, то в других регионах они могут закончится лишь в начале или середине июня. На сегодняшний день сильные паводки наблюдаются в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях.

