13:30, 14 апреля 2026Экономика

Россия ограничила вывоз одного из самых легких газов

Кирилл Луцюк

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Экспортировать российский гелий за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет лишь с разрешения премьер-министра, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера на основании предложений Минпромторга. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.

Новый порядок будет действовать со дня официального опубликования подписанного постановления и до конца следующего года. Власти обосновали принятое решение стремлением обеспечить потребности внутреннего рынка.

В конце марта стало известно, что американо-иранское противостояние обернулось проблемами с поставками гелия, без которого могут остановиться важнейшие производства. Дело в том, что газ, о котором идет речь, незаменим при производстве компьютерных чипов, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта, важного двигателя американского рынка и экономического роста. В основном этот химический элемент добывают в США и Катаре. Однако последний остановил производство гелия, после того как стал целью иранских ударов. Как следствие, мировые поставки упали примерно на треть.

