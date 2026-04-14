Россиян предупредили о штрафе за шлагбаум

Бондарь: Самовольная установка шлагбаума грозит штрафом

Самовольная установка шлагбаума во дворе многоэтажного дома может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой 24».

По его словам, за такую инициативу могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка. В таком случае сумма штрафа составит не менее пяти тысяч рублей для граждан, не менее 20 тысяч для должностных лиц и не менее 100 тысяч для компаний. Если шлагбаум нарушает требования пожарной безопасности, штраф вырастет до 5-15 тысяч, 20-30 тысяч и 300-400 тысяч рублей соотвественно. Кроме того, нарушителю придется демонтировать объект за свой счет.

Чтобы избежать проблем, перед установкой Бондарь рекомендовал выяснить, кому принадлежит территория. Если участок находится в долевой собственности жильцов дома, попросить разрешение можно на общем собрании. Если речь о муниципальной земле, нужно обратиться в местную администрацию. Однако в первую очередь эксперт посоветовал сообщить о желании установить шлагбаум в управляющую компанию — это поможет прояснить дальнейший порядок действий.

