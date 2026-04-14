Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Макарова: На юге европейской части России ожидаются заморозки

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются ночные заморозки. Об отрицательных температурах предупредила жителей страны ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, эти территории находятся в зоне влияния циклонов. Поэтому до среды, 15 апреля, в регионах сохранится неустойчивая погода — температура воздуха будет ниже климатической нормы на два градуса. Ночью столбики термометров могут показать до минус 2 градусов Цельсия.

«Ночью и утром до 16 апреля в Запорожской, Херсонской, а также Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов», — добавила Макарова. В краснодарском крае до четверга есть вероятность, что температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что весной в Москве еще может выпасть снег.