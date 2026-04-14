Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 14 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Макарова: На юге европейской части России ожидаются заморозки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются ночные заморозки. Об отрицательных температурах предупредила жителей страны ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, эти территории находятся в зоне влияния циклонов. Поэтому до среды, 15 апреля, в регионах сохранится неустойчивая погода — температура воздуха будет ниже климатической нормы на два градуса. Ночью столбики термометров могут показать до минус 2 градусов Цельсия.

«Ночью и утром до 16 апреля в Запорожской, Херсонской, а также Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов», — добавила Макарова. В краснодарском крае до четверга есть вероятность, что температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что весной в Москве еще может выпасть снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok