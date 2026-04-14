Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:18, 14 апреля 2026

Россиянам назвали неочевидный признак хронического недосыпа

Онколог Ивашков назвал быстрое засыпание признаком хронического недосыпа
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, умение быстро засыпать — это не суперспособность, как думают многие люди, а неочевидный признак хронического недосыпа. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, нормальное время засыпания составляет 15-20 минут. Показатель менее пяти минут доктор назвал признаком хронического недосыпа.

Врач добавил, что продолжительность сна должна составлять семь-девять часов. Именно такое количество ночного отдыха помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов, ожирения и депрессии. Если человек чувствует себя хорошо всего после пяти часов сна, то это не норма, а адаптация организма, заключил Ивашков.

Ранее терапевт Анастасия Невская перечислила опасные причины дневной сонливости. Самой частой из них врач назвала проблемы с эндокринной системой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok