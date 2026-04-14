Россиянка несколько лет держала мать на цепи

В Вологодской области осудили женщину, державшую мать на цепи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, 43-летняя женщина совместно с сожителем более двух лет лишала свободы свою 65-летнюю мать. Испытывая личную неприязнь к пострадавшей, которая из-за своего психического и физического состояния нуждалась в постоянном уходе, она приковывала ее к кровати металлической цепью. Потерпевшая не имела возможности свободно передвигаться и содержалась в ненадлежащих условиях. Все это происходило в квартире, где также проживали несовершеннолетние дети.

Она признана виновной по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 117 («Истязание») УК РФ. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Уголовное дело в отношении сожителя выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру.