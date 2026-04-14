13:49, 14 апреля 2026

Россиянка получила уголовное дело за сообщение в социальной сети

В Херсонской области осудят женщину за сбор денег для ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DaraSoy / Shutterstock / Fotodom

В Херсонской области осудят женщину за сбор денег для ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, 59-летняя жительница Великолепетихского округа в апреле 2024 года на своей странице в одной из социальных сетей разместила сообщение с публичным призывом к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Она призывала аудиторию к сбору денежных средств для украинских военных, которые ведут боевые действия против российских войск.

Следователи назначили и провели судебные экспертизы, выводы которых полностью изобличают обвиняемую в совершенном преступлении. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России утвердили приговор волонтеру из движения «Армия красоток».

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
