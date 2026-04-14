Россиянка получила уголовное дело за сообщение в социальной сети

В Херсонской области осудят женщину за сбор денег для ВСУ

Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, 59-летняя жительница Великолепетихского округа в апреле 2024 года на своей странице в одной из социальных сетей разместила сообщение с публичным призывом к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Она призывала аудиторию к сбору денежных средств для украинских военных, которые ведут боевые действия против российских войск.

Следователи назначили и провели судебные экспертизы, выводы которых полностью изобличают обвиняемую в совершенном преступлении. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России утвердили приговор волонтеру из движения «Армия красоток».