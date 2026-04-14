13:32, 14 апреля 2026

Российские БПЛА уничтожат цели организованной группой

«Ростех» разработал и испытал технологию группового применения ударных БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Специалисты «Ростеха» разработали и протестировали технологию группового применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Решение спроектировали на основе дронов Supercam. В состав комплекса входят доработанные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на шасси автомобиля. Аппараты комплекса способны автоматически обмениваться данными о целях между собой и организованно уничтожать их. Новая разработка прошла предварительные испытания на полигоне.

«Группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса. Затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы», — говорится в сообщении.

Технология позволяет одному оператору управлять десятью ударными дронами. При обнаружении цели нейросеть системы «опознает» ее и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов. Она задает очередность ударов и выбирает аппарат, который будет вести объективный контроль. Отмечается, что технология группового взаимодействия позволит эффективно преодолевать систему противовоздушной обороны противника.

В феврале стало известно, что российские беспилотники Supercam S180 научили уклоняться от дронов-перехватчиков.

