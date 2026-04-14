Шансы США сломать Иран блокадой Ормузского пролива оценили

NYT: Блокаду Ормузского пролива сочли самым лучшим способом надавить на Иран

Блокада Ормузского пролива со стороны США сопряжена со значительным риском не только для Ирана, но и для мировой экономики, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Однако есть аналитики, которые полагают, что, несмотря на риск новых перебоев в поставках энергоносителей, в Вашингтоне поступили правильно, рассчитывая таким образом переломить ситуацию в свою пользу. Дело в том, что Иран уже нанес значительный экономический ущерб остальному миру, перекрыв доступ к большей части энергоресурсов Персидского залива. При этом он сам продолжил экспортировать значительные объемы сырой нефти и другого топлива через пролив. Кроме того, Тегеран показал, что может бить по кораблям в регионе, и пригрозил возобновить атаки по всему Персидскому заливу.

Как заявил эксперт по энергетике из Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл, необходимо быстрее найти выход из этого кризиса. Иран окажется под сильным давлением, если не сможет экспортировать свою нефть и получать прибыль от нее в течение определенного времени. В свою очередь, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Миад Малеки предположил, что если США смогут лишить Тегеран возможности экспортировать свои энергоносители, то через две недели у Ирана, вероятно, закончатся нефтехранилища. Это не только лишит его доходов, но и вынудит закрывать нефтяные скважины, как это уже пришлось сделать его соседям по Персидскому заливу.

«Я не могу придумать лучшего способа усилить давление на иранский режим», — сказал Малеки.

Тем временем Великобритания отказалась участвовать в американской блокаде Ормузского пролива. В Лондоне назвали такой подход неправильным.