Ценности
12:08, 14 апреля 2026

Скарлетт Йоханссон рассказала о комплексах из-за внешности в начале карьеры

Мария Винар

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for IMDb

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о комплексах во внешности в начале карьеры. Своими признаниями она поделилась в программе Sunday Morning на телеканале CBS.

41-летняя звезда «Черной вдовы» призналась, что в начале работы в киноиндустрии настолько сильно заботилась о своем имидже, что вставала перед съемочным днем очень рано с целью сделать макияж и скрыть прыщи от коллег. По ее словам, отчасти это было связано с тем, что она комплексовала из-за цвета своей кожи, а также боялась критики по поводу внешности.

«Мне тогда казалось, что я должна проснуться и замаскировать все эти прыщи перед работой, а это требует больших усилий. Это было очень тяжело. Я знаю, насколько изнурительно чувствовать себя неуверенно из-за состояния своей кожи», — посетовала знаменитость.

В марте сообщалось, что в сети появились фото Скарлетт Йоханссон без макияжа.

