Список заказчиков Су-57Э расширился

14:51, 14 апреля 2026

«Рособоронэкспорт»: Список заказчиков российского истребителя Су-57Э расширяется
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э вызывает интерес у партнеров России. Об этом сообщила пресс-служба компании «Рособоронэкспорт».

«Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров "Рособоронэкспорта", ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется», — говорится в сообщении.

Спецэкспортер отметил, что Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде «Рособоронэкспорта» в ходе выставки Defence Services Asia, которая будет проходить в Куала-Лумпуре (Малайзия) 20-23 апреля.

Также в компании подчеркнули, что у Су-57 есть реальный боевой опыт. Истребители эффективно применяют управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» в условиях противодействия современных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в апреле появились первые качественные снимки, демонстрирующие Су-57Э алжирских Военно-воздушных сил.

