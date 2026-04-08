13:02, 8 апреля 2026

Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Один из истребителей пятого поколения Су-57Э, которые получили Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира, впервые показали на качественном снимке. На соответствующее изображение обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото показан Су-57 с различимым опознавательным знаком алжирских ВВС. Также самолет отличает новый двухцветный камуфляж с плавными обводами. Поставляемые Воздушно-космическим силам России машины получают пиксельный камуфляж.

Алжир является одним из крупнейших покупателей российского оружия. В частности, республика эксплуатирует истребители МиГ-29СМТ и Су-30МКА.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В марте очевидцы запечатлели полет пары Су-57Э в Алжире. Самолеты опознали по характерному свистящему звуку, который издают двигатели российских истребителей пятого поколения.

В ноябре 2024 года обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сичиу писал, что возможное появление Су-57 в Алжире станет угрозой для НАТО. По его словам, новые самолеты позволят эффективно противостоять F-16, которые использует Марокко.

