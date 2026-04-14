15:43, 14 апреля 2026Мир

США лишились запаса новейших высокоточных ракет

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

США израсходовали весь запас новейших высокоточных баллистических ракет PrSM с начала операции против Ирана. Об этом сообщает журнал Aviation Week со ссылкой на представителя американских Вооруженных сил Джимми Артера.

«Развернутое артиллерийское подразделение исчерпало весь запас высокоточных ударных ракет PrSM в начале войны против Ирана в прошлом месяце, но пополнения скоро будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые эти ракеты были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана, они разработаны для замены устаревающих ATACMS и обладают повышенной дальностью и точностью.

Ранее стало известно, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не прекращались после отъезда американской делегации из Пакистана. Исламабад по-прежнему передает сообщения между сторонами.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
