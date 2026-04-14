США лишились запаса новейших высокоточных ракет

Aviation Week: США израсходовали весь запас новейших высокоточных ракет PrSM

США израсходовали весь запас новейших высокоточных баллистических ракет PrSM с начала операции против Ирана. Об этом сообщает журнал Aviation Week со ссылкой на представителя американских Вооруженных сил Джимми Артера.

«Развернутое артиллерийское подразделение исчерпало весь запас высокоточных ударных ракет PrSM в начале войны против Ирана в прошлом месяце, но пополнения скоро будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые эти ракеты были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана, они разработаны для замены устаревающих ATACMS и обладают повышенной дальностью и точностью.

Ранее стало известно, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не прекращались после отъезда американской делегации из Пакистана. Исламабад по-прежнему передает сообщения между сторонами.