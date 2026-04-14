Стало известно об ударах ВСУ по атомной электростанции после пасхального перемирия

16:55, 14 апреля 2026

Лихачев: ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС после перемирия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС) после окончания пасхального перемирия. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«После пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная"», — заявил чиновник.

Он добавил, что сейчас электроснабжение станции осуществляется с помощью дизель-генераторов.

В ночь на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка атак со стороны ВСУ.

