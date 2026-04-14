Стало известно об ударах ВСУ по атомной электростанции после пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС) после окончания пасхального перемирия. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
«После пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная"», — заявил чиновник.
Он добавил, что сейчас электроснабжение станции осуществляется с помощью дизель-генераторов.
В ночь на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка атак со стороны ВСУ.