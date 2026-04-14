20:26, 14 апреля 2026

Стало известно возможное решение США по иранской нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Amir Cohen / Reuters

США не продлят временное освобождение от санкций в отношении иранской нефти, которое истекает 19 апреля. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

По словам источников, администрация президента США Дональда Трампа позволит 30-дневному режиму ослабления санкций истечь в конце этой недели. Разрешение, выданное Министерством финансов 20 марта, позволило отправить на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти и ослабило давление на энергоснабжение во время войны с Ираном, заявил в прошлом месяце министр финансов США Скотт Бессент.

Решение отказаться от продления этой меры продиктовано критикой Республиканской и Демократической партий в отношении Трампа за его ослабление санкций против Тегерана и Москвы. Один из американских чиновников заявил, что у Вашингтона есть целый ряд полномочий, которые могут применить к организациям, покупающим иранскую нефть, в том числе возможность введения вторичных санкций.

«Кроме того, учитывая отмену санкций ООН в отношении Ирана и его попытки прикрываться якобы законной деятельностью для осуществления незаконных действий, любая активность с участием Тегерана может привести к введению дополнительных санкций», — сказал источник.

Ранее аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов заявил, что решение Трампа окончательно заблокировать Ормузский пролив усилит дефицит энергоресурсов и спровоцирует рост цен на них. Если до настоящего момента из залива выходила хотя бы иранская нефть и поступала на внешний рынок, то теперь не будет и ее. Естественно, что физический дефицит увеличится и цены пойдут вверх, поделился аналитик.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    «Новая жизнь» утонула в фекалиях

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Все новости
