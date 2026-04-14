Суд вынес приговор дрейфовавшему 67 дней в Охотском море Пичугину

Суд в Улан-Удэ определился с судьбой уроженца Бурятии Михаила Пичугина, который выжил после 67-дневного дрейфа в Охотском море, потеряв двух родственников — старшего брата Сергея и 15-летнего племянника Илью. Дело в отношении него было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта (он вышел в море на неисправном двигателе), повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Кроме того, его обвиняли в использовании заведомо подложного документа.

В результате россиянина приговорили к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей. Уточняется, что в ходе расследования осужденный частично признал вину.

Пичугин 20 дней дрейфовал с телами родственников

В августе 2024 года Пичугин вместе с двумя родственниками отправился в путешествие на Шантарские острова на катамаране «Байкат 470». Их путь пролегал по небезопасному маршруту — судно заплыло в зону, запрещенную для плавания.

Проблемы начались 9 августа — на обратном пути. У Пичугина вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой поломку мотора. Тогда все трое — Пичугин, его брат и племянник — начали дрейфовать на воде. Несмотря на то что изначально путешественники видели берег и надеялись на то, что спасения близко, за ночь их унесло обратно в море. Подросток, осознав произошедшее, в отчаянии ударил веслом, сломав его, а через неделю сорвался и якорь.

Тяжелее всего было молодому парню. В какой-то момент из-за постоянного желания пить он отказался от еды.

Однажды открыл глаза и спросил брата, все ли нормально. Он ответил: «Да. Сына моего только не стало» Михаил Пичугин

Тогда тело подростка обмотали брезентом и перенесли на корму. Его отец от горя начал сходить с ума: бросался в воду, бредил, плакал и винил во всем себя. Через 10 дней не стало и его — Михаил Пичугин обнаружил брата, сидящим на корме неподвижно и задравшим голову вверх. Его тело мужчина тоже сохранил.

После этого Пичугин еще около 20 дней плавал с телами членов семьи, пока ему не оказали помощь.

Спасение казалось галлюцинацией

Спасение пришло только 14 октября. Тогда лодку Пичугина нашли рыбаки, которые, как изначально посчитал мужчина, просто привиделись ему в бреду. Добравшись до берега, истощенного россиянина передали медикам, которые диагностировали у него обезвоживание и переохлаждение. Мужчина был чрезвычайно слаб, за два месяца в море его вес упал со 100 до 50 килограммов.

Спустя некоторое время начался суд. Гособвинение запросило для Пичугина три года колонии-поселения и штраф в размере 50 тысяч рублей за использование подложного документа. В прокуратуре считали, что мужчина знал о неисправности мотора, но все равно вышел в море.