Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 14 апреля 2026

Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

Выжившего после 67 дней в Охотском море приговорили к обязательным работам
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Улан-Удэ вынесли приговор уроженцу Бурятии Михаилу Пичугину, выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По решению суда Пичугин приговорен к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей. В ходе расследования осужденный частично признал вину.

В начале августа 2024 года Пичугин со старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились в поход с Сахалина на Шантарские острова на лодке-катамаране «Байкат 470». На обратном пути у судна сломался мотор. Оказавшиеся без еды и воды путешественники выживали много дней. Первым ушел из жизни школьник, его отец, не выдержав страданий, скончался вскоре после него.

Через 67 дней лодку с последним выжившим Михаилом Пичугиным и привязанными телами родственников нашли рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки. К тому времени он похудел на 50 килограммов. Вскоре после этого выжившему вменили в вину поломку на судне и возбудили в отношении него уголовное дело.

Прокурор требовал приговорить Пичугина к трем годам колонии-поселения и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok