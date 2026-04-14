18:44, 14 апреля 2026Экономика

76-летняя россиянка вступила в фиктивный брак ради квартиры

Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

76-летняя жительница Уфы решилась на фиктивный брак ради квартиры. О случившемся пишет Telegram-канал Mash.

Заветная квартира площадью 60 квадратных метров располагалась по улице Пархоменко в центре города. Здесь женщина проживала вместе с сожителем. Пара не была расписана, поэтому шансов на собственность у пенсионерки не было. Тогда уфимка решила подделать документы о регистрации брака, для чего обратилась к знакомой, а затем заверила бумаги у нотариуса.

Схема сработала: после ухода мужчины из жизни пенсионерка стала полноправной владелицей квартиры и уехала в Москву. Однако вскоре о мошенничестве стало известно дочери собственника — она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель другого российского города, Санкт-Петербурга, обманом лишил пожилую родственницу дома и двух квартир. Общая сумма ущерба оценивается почти в 34 миллиона рублей.

