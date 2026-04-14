13:20, 14 апреля 2026Силовые структуры

Уроженец Дагестана оказался вором в законе

В Дагестане местный житель пойдет под суд по антиворовской статье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Дагестан местный житель предстанет перед судом по антиворовской статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений республики, уголовник был наделен высшим статусом в преступном мире России — вор в законе. Титул позволил ему осуществлять организационно-распорядительные функции среди осужденных и координировать их деятельность, а также разрешать конфликтные ситуации.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

В настоящее время в колонии находятся два дагестанских вора в законе Шамиль Магомедов (Смолян или Смолянский) и Зиявудин Абдулхаликов (Зява Махачкалинский). Их осудили в 2021 году.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
