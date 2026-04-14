Уроженец Дагестана оказался вором в законе

В Дагестане местный житель пойдет под суд по антиворовской статье

В Республике Дагестан местный житель предстанет перед судом по антиворовской статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений республики, уголовник был наделен высшим статусом в преступном мире России — вор в законе. Титул позволил ему осуществлять организационно-распорядительные функции среди осужденных и координировать их деятельность, а также разрешать конфликтные ситуации.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

В настоящее время в колонии находятся два дагестанских вора в законе Шамиль Магомедов (Смолян или Смолянский) и Зиявудин Абдулхаликов (Зява Махачкалинский). Их осудили в 2021 году.