19:53, 14 апреля 2026

Ушедший из России автоконцерн решил сократить инженеров

Вячеслав Агапов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский автоконцерн Renault решил за два года сократить 15-20 процентов инженеров. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Reuters.

По данным источников, ушедший из России производитель решил пойти на увольнение порядка 2,4 тысячи сотрудников.

«Renault SA сократит численность инженерного персонала на 15-20 процентов в течение следующих двух лет, чтобы повысить оперативность компании и укрепить ее позиции», — отмечает агентство.

Сейчас в компании трудятся порядка 11 тысяч инженеров. Сокращения называют частью трансформационной стратегии главы Renault.

В ноябре 2025 года президент «Renault Испания» и глава испанской ассоциации автопроизводителей Anfac Жозеп Мария Рекасенс заявил, что Европа должна ограничить выход китайских автопроизводителей на рынок. По словам представителя ушедшего из страны автоконцерна, нельзя дать компаниям из Китая доступ на европейский рынок с дешевой низкокачественной продукцией без технологического вклада.

