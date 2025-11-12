Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 12 ноября 2025Экономика

Ушедший из России производитель призвал ограничить доступ китайских машин на рынок

Рекасенс: Европа должна ограничить выход китайских автопроизводителей на рынок
Вячеслав Агапов

Фото: Nick Carey / Reuters

Европа должна ограничить выход китайских автопроизводителей на рынок. Об этом заявил президент «Renault Испания» и глава испанской ассоциации автопроизводителей Anfac Жозеп Мария Рекасенс, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ушедшего из страны автоконцерна, нельзя дать компаниям из Китая доступ на европейский рынок с дешевой низкокачественной продукцией без технологического вклада.

«В Европу нельзя приезжать и собирать четыре железных листа на колесах и с сиденьями без какой-либо добавленной стоимости. Нужно обязать их делиться опытом, чтобы они приходили с продуктами, имеющими реальную ценность», — призвал он.

По словам Рекасенса, бороться с китайским автопромом необходимо с помощью пошлин. При этом он предложил трактовать введение тарифов не как наказание, а как инструмент восстановления баланса и равных условий для всех производителей, действующих на европейском рынке.

С 30 октября 2024 года Евросоюз поднял тарифы на китайские электрокары до 35,3 процента. Это решение будет действовать на протяжении пяти лет. Пошлины на модели BYD повысили до 17 процентов, Geely — 18,8 процента, SAIC — 35,3 процента. Автомобили прочих компаний обложили пошлиной в 20,7 процента.

В мае 2025-го президент США Дональд Трамп решил склонить Евросоюз к введению новых пошлин на товары из Китая. В обмен он пообещал заключить торговое соглашение с ЕС. Белый дом ждет от Брюсселя солидарности в вопросах торгового давления на Пекин, отметили инсайдеры.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    «Больше ни одного евро Украине!» Вокруг Зеленского разгорелся коррупционный скандал. Почему его называют предупреждением Трампа?

    В российской школе дети заболели гепатитом А

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости