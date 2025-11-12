Ушедший из России производитель призвал ограничить доступ китайских машин на рынок

Рекасенс: Европа должна ограничить выход китайских автопроизводителей на рынок

Европа должна ограничить выход китайских автопроизводителей на рынок. Об этом заявил президент «Renault Испания» и глава испанской ассоциации автопроизводителей Anfac Жозеп Мария Рекасенс, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ушедшего из страны автоконцерна, нельзя дать компаниям из Китая доступ на европейский рынок с дешевой низкокачественной продукцией без технологического вклада.

«В Европу нельзя приезжать и собирать четыре железных листа на колесах и с сиденьями без какой-либо добавленной стоимости. Нужно обязать их делиться опытом, чтобы они приходили с продуктами, имеющими реальную ценность», — призвал он.

По словам Рекасенса, бороться с китайским автопромом необходимо с помощью пошлин. При этом он предложил трактовать введение тарифов не как наказание, а как инструмент восстановления баланса и равных условий для всех производителей, действующих на европейском рынке.

С 30 октября 2024 года Евросоюз поднял тарифы на китайские электрокары до 35,3 процента. Это решение будет действовать на протяжении пяти лет. Пошлины на модели BYD повысили до 17 процентов, Geely — 18,8 процента, SAIC — 35,3 процента. Автомобили прочих компаний обложили пошлиной в 20,7 процента.

В мае 2025-го президент США Дональд Трамп решил склонить Евросоюз к введению новых пошлин на товары из Китая. В обмен он пообещал заключить торговое соглашение с ЕС. Белый дом ждет от Брюсселя солидарности в вопросах торгового давления на Пекин, отметили инсайдеры.