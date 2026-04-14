Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 14 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку теракта против высокопоставленного силовика в Москве

Депутат Колесник: Террористы пытаются запугать население, спровоцировав волнения
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России удается предотвращать теракты на дальних подступах, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на попытку теракта против высокопоставленного силовика в Москве.

14 апреля стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика.

«Пытаются запугать население, внутренние какие-то волнения спровоцировать. Естественно, это не получится, но с террористами договариваться нельзя, их можно только уничтожать», — сказал Колесник.

По словам депутата, ФСБ раскрутит всю цепочку, в результате чего будут наказаны не только исполнители теракта, но и организаторы.

«Террористы своих целей никогда не достигали. Если у них цель покончить свою жизнь с помощью наших спецслужб, то это можно им будет устроить. Они должны понимать, что ничего не останется безнаказанным. Тогда, я думаю, теракты прекратятся», — подчеркнул Колесник.

У каждого из задержанных за подготовку теракта против высокопоставленного российского силовика агентов была своя роль. Гражданин Украины изъял из схрона компоненты и собрал взрывное устройство с поражающими элементами. Он разместил его в багажнике электроскутера, доставленного к бизнес-центру для дистанционного подрыва.

Гражданин Молдовы арендовал машину и наладил в ней онлайн-трансляцию для передачи кураторам в режиме реального времени последствий подрыва. Гражданин России вел съемку местности, благодаря чему противник определил место парковки скутера с бомбой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok