15:52, 14 апреля 2026Россия

В России поддержали возвращение общественного труда в школы словами «растим потребителей»

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Директор петербургского лицея № 369, член Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга Константин Тхостов в эфире Радио «Комсомольская правда» поддержал введение общественно полезного труда в школах. Он отметил, что это давно назревшая инициатива, которую следует воплотить в жизнь, чтобы избавиться от добровольных согласий.

Накануне член (ОП) Ольга Павлова предложила возобновить в школах советскую практику общественно полезного труда. В частности, школьников хотят привлекать к уборке классов и коридоров, а также облагораживанию пришкольной территории.

Тхостов уточнил, что сейчас учеников школ запрещено принуждать к труду, а превышение полномочий со стороны учителей может обернуться как минимум скандалом.

«Без добровольного согласия в данный момент времени ни к чему мы детей собственно привлечь не можем, а значит — растим общество потребителей, которое махровым буйным цветом будет вместо стакана воды преподносить многочисленные нет и не хочу», — высказался он.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Виталий Милонов ранее порассуждал о том, что предложение о возвращении в школы практики общественно полезного труда для учеников не следует обсуждать. Он подчеркнул, что нужно, чтобы это было обязательно.

