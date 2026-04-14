В России появилось новое основание уволить сотрудника

Доцент Леонова: С 1 марта в России могут уволить иностранцев из-за численности

С 1 марта 2026 года работодатели в России могут расторгнуть трудовой договор с иностранными работниками, если их численность превысит установленные в регионе ограничения. О появлении новых оснований для увольнения сотрудника рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова, ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, с 2014 года регионы вправе устанавливать лимиты для числа иностранцев, которые находятся в стране по рабочей визе. Однако до сих пор такие акты не считались законным основанием для увольнения. Если общая численность иностранных работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе, договор с ним можно расторгнуть.

Сейчас квоты на привлечение иностранных работников утверждаются нормативными актами субъектов РФ и могут существенно отличаться в разных регионах. Работодателям необходимо самостоятельно проверять действующие региональные ограничения и следовать им.

«Если работодатель не уволит иностранца, то за это предусмотрены штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности предприятия до 90 суток», — пояснила она.

Ранее лоцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина заявила, что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру. За систематические опоздания нарушителя могут уволить.