08:30, 14 апреля 2026Экономика

В России появилось новое основание уволить сотрудника

Доцент Леонова: С 1 марта в России могут уволить иностранцев из-за численности
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

С 1 марта 2026 года работодатели в России могут расторгнуть трудовой договор с иностранными работниками, если их численность превысит установленные в регионе ограничения. О появлении новых оснований для увольнения сотрудника рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова, ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, с 2014 года регионы вправе устанавливать лимиты для числа иностранцев, которые находятся в стране по рабочей визе. Однако до сих пор такие акты не считались законным основанием для увольнения. Если общая численность иностранных работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе, договор с ним можно расторгнуть.

Сейчас квоты на привлечение иностранных работников утверждаются нормативными актами субъектов РФ и могут существенно отличаться в разных регионах. Работодателям необходимо самостоятельно проверять действующие региональные ограничения и следовать им.

«Если работодатель не уволит иностранца, то за это предусмотрены штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности предприятия до 90 суток», — пояснила она.

Ранее лоцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина заявила, что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру. За систематические опоздания нарушителя могут уволить.

    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    Стало известно об ударах ВСУ по своим тылам во время пасхального перемирия

    Названа убивающая эрекцию фраза женщин в постели

    В российском городе-миллионнике загорелся мебельный цех на 250 «квадратах»

    Страна ЕАЭС заменит все русские названия сел

    В России появится ГОСТ на кунжутное масло

    США отреагировали на поражение Орбана

    Сборы на общак закончились для российского заключенного новым уголовным делом

    В МИД раскрыли число жертв ударов ВСУ за время перемирия

