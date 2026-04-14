Наука и техника
14:46, 14 апреля 2026Наука и техника

В России предупредили НАТО о «машинах Судного дня» под арктическими льдами

«Царьград»: Если слова Хили о подлодке РФ правда, то НАТО послан жесткий сигнал
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время пресс-конференции заявил о российской подлодке проекта 941 «Акула», замеченной в исключительной экономической зоне Соединенного Королевства. Издание «Царьград» указало, что если субмарина действительно подплыла близко к НАТО, то таким образом она послала жесткий сигнал альянсу — пора перестать провоцировать Россию.

Журналисты напомнили слова американского коллеги Марка Эпископоса о том, что тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения является настоящей «машиной Судного дня». Эта подлодка может месяцами прятаться под арктическим льдом, а затем неожиданно нанести ядерный удар по США или ЕС.

Уточняется, что высотой «Акула» почти с девятиэтажный дом (около 26 метров). Подлодки этого проекта создавали еще во времена СССР для проведения работ в районе Арктики. Несмотря на свои гигантские размеры, субмарина единственная способна передвигаться по толще льда на мелководном шельфе. При этом она может проводить под водой шесть месяцев.

Материалы по теме:
«Это ставит под вопрос будущее НАТО» Дмитрий Стефанович — о военных планах Европы, проблемах России и итогах Мюнхенской конференции
«Это ставит под вопрос будущее НАТО»Дмитрий Стефанович — о военных планах Европы, проблемах России и итогах Мюнхенской конференции
16 февраля 2026
«Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?
«Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?
20 марта 2026

Подлодка имеет два ядерных реактора и может нести по 20 твердотопливных баллистических ракет Р‑39 дальностью до 8300 километров. А каждая из них несет по 10 боеголовок по 100 килотонн. «Только представьте, что будет, если их запустить. Настоящий Армагеддон», — отмечает издание и указывает на один нюанс.

По информации авторов материала, три из шести подлодок проекта 941«Акула» уже утилизированы, а столько же оставшихся — выведены из боевого состава Военно-морского флота России. Их также было решено утилизировать. «То есть по идее все "Акулы" ожидают на базах, когда их разрежут на металл. Как же тогда британцы могли засечь одну из них вблизи своих границ? Или они что-то перепутали, или Россия переменила свои планы насчет утилизации. Что для нас, конечно же, было бы хорошо, а для НАТО — просто ужас», — резюмировали журналисты.

Ранее стало известно о беспокойстве Британии из-за поведения Джона Хили в отношении России. В его словах о российских подлодках увидели серьезные риски для Лондона.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Список заказчиков Су-57Э расширился

    В ЕС раскритиковали блокировку Ормузского пролива США

    Сакура в Японии оказалась под риском исчезновения

    Самому густонаселенному региону мира предрекли огромный ущерб от войны в Иране

    В России предупредили НАТО о «машинах Судного дня» под арктическими льдами

    Поставки новых российских самолетов задумали перенести

    Миру предсказали самый тяжелый экономический кризис

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Все новости
