Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 14 апреля 2026

В США признали прогресс Российской армии с 2022 года

Аналитик Массикот: С 2022 года армия России достигла серьезного прогресса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Российская армия с 2022 года достигла серьезного прогресса в тактике и технологиях. С таким заявлением в интервью газете Der Spiegel выступила американский военный аналитик Дара Массикот.

«Между тем, что мы видим сейчас, и российской армией образца 2022 года есть существенные отличия. Иная структура, другие тактики ведения боя и новые технологии», — сказала эксперт, отметив, что даже старые технологии теперь применяются россиянами по-новому.

По словам Массикот, российские военные как никогда готовы выполнять боевые задачи, невзирая на все трудности. «Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу», — резюмировала она.

Ранее Массикот признала, что российские беспилотники большой дальности стали настоящей проблемой для НАТО. Россия, подчеркнула она, добивается значительных успехов в логистике и качестве техники, постоянно разрабатывая более быстрые и дальнобойные версии дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok