Бывший СССР
10:40, 14 апреля 2026Бывший СССР

В стране ЕАЭС передумали менять русские названия сел

Пресс-секретарь Жапарова Алагозов заявил о моратории на переименование сел
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села. С таким заявлением выступил пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов в комментарии ТАСС.

«Президент отметил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести запрет (мораторий) на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей», — утверждается в письменном сообщении.

Алагозов подчеркнул, что высказывание Жапарова являлось ответом на предложение в рамках встречи с населением одного из местного жителей присвоить населенному пункту имя исторической личности, государственного и политического деятеля Алайского региона.

Ранее Жапаров заявил о планах завершить до конца 2027 года замену всех русскоязычных названий сел. При этом политик подчеркнул, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей.

