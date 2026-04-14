14 апреля 2026

В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Андрей Шеньшаков

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Прокуратура Турции запросила дополнительную проверку анализов актрисы Ханде Эрчел — звезды сериала «Постучись в мою дверь» — на запрещенные вещества. Об этом сообщает издание Sabah.

По информации источника, в моче Эрчел были найдены морфин и кодеин, что может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов — например, рецептурных болеутоляющих.

Прокуратура направила запрос в судебную медицинскую комиссию, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Известно, что результаты проверки обнародуют в течение ближайших дней.

Ранее тесты на наркотики Ханде Эрчел, известной по роли в сериале «Постучись в мою дверь», показали отсутствие следов запрещенных веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос.

