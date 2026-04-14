Экономика
12:29, 14 апреля 2026Экономика

Ведущая экономика Европы перестанет нуждаться в прежних объемах газа

Bloomberg: В ФРГ спрос на газ для производства электроэнергии упадет на 30 %
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Летом 2026 года Германия резко нарастит выработку электроэнергии за счет солнечных электростанций. Об этом сообщило Bloomberg.

По прогнозам, с апреля по сентябрь эти объекты генерации произведут в среднем около 16,5 гигаватта. Это на 31 процент больше, чем годом ранее. Как следствие, спрос на газ для производства электроэнергии снизится на 29 процентов.

Агентство отметило, что в этом году количество солнечных панелей в Германии вырастет на 15 процентов, что снизит остроту конкуренции с азиатскими покупателями за сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того, Европа получит передышку, пополняя свои истощенные газохранилища перед следующей зимой.

Кроме того, за счет резкого роста эффективности солнечной энергетики выработка электроэнергии на газовом топливе в Германии в июле упадет до минимума в 2,5 гигаватта. Для станций на угле снижение составит 63 процента и достигнет 3,2 гигаватта в период с апреля по сентябрь.

В 2024 году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе и впервые обогнала уголь по увеличению генерации. Солнечные электростанции обеспечили 11 процентов электроэнергии ЕС, опередив уголь.

