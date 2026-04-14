Вэнс назвал способное изменить ход переговоров с Ираном событие

Вэнс: Если Иран не откроет Ормузский пролив, это изменит ход переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив, это фундаментально изменит характер переговоров между странами.

«Мы еще не увидели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться к открытию Ормузского пролива, а если этого не произойдет, это в корне изменит характер наших переговоров с ними», — подчеркнул Вэнс.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. В случае затягивания войны в Иране эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. При худшем развитии событий в регионе, не исключили в Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года.