Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 14 апреля 2026Мир

Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа своими действиями на мировой арене показывает, что считает других людей NPC в видеоигре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп и его помощники часто ведут себя так, будто большинство других людей на планете — "неигровые персонажи" в видеоигре. Они считают, за редким исключением, что Америка может использовать угрозы, экономическую мощь и военные действия, чтобы подчинить себе другие страны», — говорится в материале.

Кроме того, американская администрация не осознает, что сейчас многие страны готовы противостоять США. По мнению мировых чиновников, Трамп не получает достаточного количества информации о происходящих в мире процессах, потому что его помощники не говорят ему горькую правду.

«Его окружают люди, которые постоянно соглашаются с ним», — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Несмотря на это, представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил изданию, что не согласен с такой оценкой.

«Предыдущие администрации десятилетиями бездействовали, пока американский народ обворовывали — из-за несбалансированной торговли, несправедливого распределения расходов на оборону и бремени, неконтролируемой нелегальной массовой иммиграции, антиамериканских предубеждений в международных организациях и так далее. Президент Трамп сказал: "Хватит!"», — отметил он.

Ранее журнал Time со ссылкой на источники сообщил, что Трамп за сутки до начала военной операции против Ирана объявил своим помощникам, что она отменена. Причиной стала боязнь утечек информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok