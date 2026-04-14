Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 14 апреля 2026Мир

Во Франции призвали «прекратить этот бред» с финансированием Зеленского

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский. Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Европейцам необходимо перестать спонсировать президента Украины Владимира Зеленского, который спешит получить финансовые средства после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский также очень счастлив, потому что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вчера вечером подтвердил, что Венгрия снимает вето на план ЕС на 90 миллиардов, не финансируя его сама. Значит, 17 миллиардов заплатит Франция!» — написал он, отметив, что Зеленский уже отправился за деньгами в Германию, и «другие страны-доноры последуют за ней».

«Когда мы прекратим этот бред?!» — задался вопросом политик.

Ранее глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok